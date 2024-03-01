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Доставляем в 13 600 населенных пунктов Российской Федерации.


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Пробиотическая добавка FortiFlora для собак
Пробиотическая добавка FortiFlora для собак
(77)
от 82 ₽
82 ₽
Объем
1 гр.
Размер упаковки
1 шт.
Упаковка 30шт х 1 шт.
-
шт
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Пробиотическая добавка FortiFlora для кошек
Пробиотическая добавка FortiFlora для кошек
(88)
от 82 ₽
82 ₽
Объем
1 гр.
Размер упаковки
1 шт.
Упаковка 30шт х 1 шт.
-
шт
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Ortiga шампунь с хлоргексидином для профилактики кожных заболеваний для собак и кошек
Ortiga шампунь с хлоргексидином для профилактики кожных заболеваний для собак и кошек
(6)
514 ₽
469 ₽
Объем
250 мл.
-
шт
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Ветмедин таблетки для лечения сердечно-сосудистых заболеваний у собак
Ветмедин таблетки для лечения сердечно-сосудистых заболеваний у собак
(6)
от 829 ₽
829 ₽
Размер
1 блистер
Объем
1,25 мг.
10 мг.
Размер упаковки
10 таб.
-
шт
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Мильбемакс антигельминтик для кошек (1 таб/4-8 кг)
Мильбемакс антигельминтик для кошек (1 таб/4-8 кг)
(6)
1 018 ₽
Размер упаковки
2 таб.
-
шт
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Симпарика таблетки от блох и клещей для собак 20,1-40кг, 80мг
Симпарика таблетки от блох и клещей для собак 20,1-40кг, 80мг
(4)
2 190 ₽
Объем
80 мг.
Размер упаковки
1 таблетка
-
шт
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Inspector капли для кошек (4-8 кг.)
Inspector капли для кошек (4-8 кг.)
(7)
от 737 ₽
737 ₽
Размер упаковки
3 пипетки
1 пипетка
-
шт
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Суролан для лечения отитов у собак и кошек
Суролан для лечения отитов у собак и кошек
(4)
1 810 ₽
Объем
15 мл.
-
шт
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Мильбемакс антигельминтик для щенков и маленьких собак (1 таб/1-5 кг)
Мильбемакс антигельминтик для щенков и маленьких собак (1 таб/1-5 кг)
(3)
782 ₽
Размер упаковки
2 таб.
-
шт
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Биофел РСНR вакцина для кошек
Биофел РСНR вакцина для кошек
(3)
1 150 ₽
Размер упаковки
1 доза
-
шт
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Милпразон антигельминтный препарат для кошек более 2 кг
Милпразон антигельминтный препарат для кошек более 2 кг
(3)
689 ₽
PRO
626 ₽
Объем
16 мг./40мг.
Размер упаковки
2 таб.
-
шт
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Симпарика таблетки от блох и клещей для собак 40,1-60кг, 120мг
Симпарика таблетки от блох и клещей для собак 40,1-60кг, 120мг
(2)
2 570 ₽
Объем
120 мг.
Размер упаковки
1 таблетка
-
шт
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Онсиор 6 мг, таблетки №6 для кошек
Онсиор 6 мг, таблетки №6 для кошек
(3)
1 490 ₽
Размер упаковки
6 таб.
-
шт
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Foresto ошейник для собак более 8 кг
Foresto ошейник для собак более 8 кг
(2)
3 783 ₽
Размер
70 см.
-
шт
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Артрогликан
Артрогликан
(4)
от 599 ₽
4 050 ₽
Размер упаковки
300 таб.
30 таб.
-
шт
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Адвокат для кошек 4-8 кг
Адвокат для кошек 4-8 кг
(2)
899 ₽
PRO
679 ₽
Объем
0,8 мл.
Размер упаковки
1 пипетка
-
шт
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Милпразон антигельминтный препарат для собак более 5 кг
Милпразон антигельминтный препарат для собак более 5 кг
(1)
709 ₽
PRO
640 ₽
Объем
125 мг.
Размер упаковки
2 таб.
-
шт
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Марфлоксин таблетки
Марфлоксин таблетки
(4)
от 699 ₽
1 750 ₽
Объем
5 мг.
80 мг.
Размер упаковки
10 таб.
12 таб.
-
шт
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Маропиталь для предотвращения рвоты у собак и кошек
Маропиталь для предотвращения рвоты у собак и кошек
(2)
2 530 ₽
Объем
10 мл.
-
шт
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Inspector капли для кошек (1-4 кг.)
Inspector капли для кошек (1-4 кг.)
(3)
от 658 ₽
658 ₽
PRO
559 ₽
Размер упаковки
3 пипетки
1 пипетка
-
шт
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VEDA Котэрвин профилактика и лечение МКБ (раствор)
VEDA Котэрвин профилактика и лечение МКБ (раствор)
(9)
329 ₽
PRO
310 ₽
Объем
10 мл.
Размер упаковки
1 упаковка из 3 шт
-
шт
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Кладакса жевательные таблетки
Кладакса жевательные таблетки
(1)
от 349 ₽
549 ₽
Объем
200/50 мг.
40/10 мг.
Размер упаковки
10 шт.
-
шт
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Apicenna Лакто-Стоп для собак и кошек
Apicenna Лакто-Стоп для собак и кошек
(2)
от 1 390 ₽
1 390 ₽
Объем
7 мл.
15 мл.
-
шт
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Энроксил таблетки со вкусом мяса
Энроксил таблетки со вкусом мяса
(0)
от 559 ₽
689 ₽
Объем
50 мг.
150 мг.
15 мг.
Размер упаковки
10 таб.
-
шт
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Экспресс Успокоин таблетки для кошек
Экспресс Успокоин таблетки для кошек
(4)
от 389 ₽
679 ₽
Размер упаковки
6 таб.
2 таб.
-
шт
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Дронтал Плюс для собак
Дронтал Плюс для собак
(1)
от 889 ₽
889 ₽
PRO
633 ₽
Размер упаковки
2 таб.
6 таб.
-
шт
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Биофел РСН вакцина для кошек
Биофел РСН вакцина для кошек
(3)
731 ₽
Размер упаковки
1 доза
-
шт
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Адвокат для кошек до 4 кг
Адвокат для кошек до 4 кг
(2)
от 779 ₽
779 ₽
PRO
668 ₽
Объем
0,4 мл.
Размер упаковки
1 пипетка
Упаковка 3шт х 1 пипетка
-
шт
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Биокан DHPPi+L вакцина для собак
Биокан DHPPi+L вакцина для собак
(3)
778 ₽
Размер упаковки
1 доза
-
шт
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Inspector Quadro Tabs для кошек и собак (2-8 кг.)
Inspector Quadro Tabs для кошек и собак (2-8 кг.)
(0)
1 325 ₽
PRO
1 154 ₽
Размер
4 таб.
-
шт
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Отибиовин капли ушные
Отибиовин капли ушные
(2)
1 030 ₽
Объем
20 мл.
-
шт
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Inspector капли для собак (4-10 кг.)
Inspector капли для собак (4-10 кг.)
(2)
от 679 ₽
679 ₽
PRO
588 ₽
Размер упаковки
3 пипетки
1 пипетка
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шт
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ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА


Для полноценного ухода за домашними животными вам обязательно понадобятся ветеринарные препараты, ведь питомцы, как и люди, иногда болеют.

Ветаптека интернет-магазина «ЗооОптТорг.РФ» станет вашим незаменимым помощником. Широкий ассортимент (более 1000 наименований) в каталоге позволит выбрать необходимые препараты для животных, прописанные ветеринаром.

В нашей розничной сети уже с ветеринарными аптеками, есть собственные склады товаров, что позволяет доставлять препараты для животных в максимально короткие сроки. В городах Арзамас, Бор, Владимир, Всеволожск, Гатчина, Городец, Дзержинск, Звенигород, Зеленоград, Иннополис, Казань, Кингисепп, Колпино, Красногорск, Краснодар, Красное Село, Кстово, Металлострой, Москва, Мурино, Нижний Новгород, Воронеж, Самара, Уфа, Ставрополь, Королев, Пушкин, Рязань, Санкт-Петербург, Сосенское, Екатеринбург, Пермь возможна доставка за 1 час. Также вы можете забрать заказ самостоятельно уже через 30 минут после оформления, если все товары есть в наличии в выбранном зоомагазине.

В ветаптеке «ЗооОптТорг.РФ» вы можете купить:

  • Витаминные препараты и комплексы, пищевые добавки.

  • Средства для профилактики и лечения от блох, клещей и глистов.

  • Препараты для ухода и лечения глаз и ушей.

  • Вакцины и прививки.

  • Противовоспалительные препараты и антибиотики.

  • Контрацептивы.

  • Мази для устранения кожных заболеваний.

Абсолютно каждый препарат для животных имеет все разрешительные документы и сертификаты соответствия, хранится и доставляется согласно условиям, прописанным в инструкции. Вся продукция в нашей ветеринарной аптеке сертифицирована.

Всё для профилактики заболеваний питомцев, а также для дезинфекции помещений, инвентаря и предметов ухода за домашними животными вы найдёте в каталоге нашей ветаптеки.

Если у вас возникнут вопросы по приобретению и характеристикам препаратов для животных, представленных в нашей ветеринарной аптеке — звоните или оставьте сообщение, мы ответим в самое ближайшее время.


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