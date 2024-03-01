ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА

Для полноценного ухода за домашними животными вам обязательно понадобятся ветеринарные препараты, ведь питомцы, как и люди, иногда болеют.

Ветаптека интернет-магазина «ЗооОптТорг.РФ» станет вашим незаменимым помощником. Широкий ассортимент (более 1000 наименований) в каталоге позволит выбрать необходимые препараты для животных, прописанные ветеринаром.

В нашей розничной сети уже с ветеринарными аптеками, есть собственные склады товаров, что позволяет доставлять препараты для животных в максимально короткие сроки. В городах Арзамас, Бор, Владимир, Всеволожск, Гатчина, Городец, Дзержинск, Звенигород, Зеленоград, Иннополис, Казань, Кингисепп, Колпино, Красногорск, Краснодар, Красное Село, Кстово, Металлострой, Москва, Мурино, Нижний Новгород, Воронеж, Самара, Уфа, Ставрополь, Королев, Пушкин, Рязань, Санкт-Петербург, Сосенское, Екатеринбург, Пермь возможна доставка за 1 час. Также вы можете забрать заказ самостоятельно уже через 30 минут после оформления, если все товары есть в наличии в выбранном зоомагазине.

В ветаптеке «ЗооОптТорг.РФ» вы можете купить:

Витаминные препараты и комплексы, пищевые добавки.

Средства для профилактики и лечения от блох, клещей и глистов.

Препараты для ухода и лечения глаз и ушей.

Вакцины и прививки.

Противовоспалительные препараты и антибиотики.

Контрацептивы.

Мази для устранения кожных заболеваний.

Абсолютно каждый препарат для животных имеет все разрешительные документы и сертификаты соответствия, хранится и доставляется согласно условиям, прописанным в инструкции. Вся продукция в нашей ветеринарной аптеке сертифицирована.

Всё для профилактики заболеваний питомцев, а также для дезинфекции помещений, инвентаря и предметов ухода за домашними животными вы найдёте в каталоге нашей ветаптеки.

Для держателей клубных карт действует услуга «Бесплатная ветеринарная консультация специалиста» .

Для постоянных покупателей действует бонусная программа.

Если у вас возникнут вопросы по приобретению и характеристикам препаратов для животных, представленных в нашей ветеринарной аптеке — звоните или оставьте сообщение, мы ответим в самое ближайшее время.